Dagestanist sirgunud sportlane lõpetas oktoobris küll karjääri, kuid ei kavatse pildilt kaduda. Hoopis vastupidi, ta on võtnud eesmärgiks aidata spordi­ala juba 2028. aasta Los Ange­lese mängudele.

«MMA olümpiakavva võtmine on minu järgmiste aastate suurim ülesanne. Töö selles suunas juba käib,» teatas Nurmagomedov ja väitis, et on juba kokku leppinud kohtumise Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachiga.