Ettevõtted jätavad kingituste ostmise viimasele minutile

Tartus asuva Torditoimetuse kondiitri- ja pagaripoe perenaine Janika Vaher on just ära müünud kõik uhked piltidega piparkoogid. „Neid läheb praegu kaubaks väga palju! Jõuaks vaid küpsetada,” ütles ta. „Neid tellitakse palju kingipakkidesse ja eritellimusena just oma soovide järgi. Suurema osa piparkooke müüngi niimoodi ja väiksem osa jõuab letile.”

Torditoimetus kolis linna alles kuu aega tagasi, varem tegutseti Tartu vallas Maramaal, kuid ettevõtmine muudkui kasvas ning enam ei mahutud kodukööki ära. „Juhtus nii, et majanduslanguse ajal meie hoopis kasvame,” sõnas Vaher.

Põdrahambad ja sarved

Viljandimaal Koordi talus asub Koordikamber, kus Monika Hint kõikvõimalikke luust ja sarvedest esemeid valmistab. Hint ütleb, et praegu on väga kiire, sest tellimusi on vaja täita üle kogu maailma. Hint müüb nimelt 90 protsenti oma luunikerdustest Etsy käsitöömüügikeskkonna kaudu välismaale ja seda äri on koroonaaeg pigem paisutanud.

„Müük on mitmekordistunud alates aprillist. Mul on tekkinud püsiklientuur. Näiteks hiljuti uuris üks Kanada klient, kellele olin ennegi kaupa saatnud, kas ma teeksin talle luust doomino,” tõi ta näite. „Etsy keskkonna kaudu müümine nõuab suurt turundustööd, sest seal on 1,6 miljonit käsitöömüüjat. Tegelen turundusega iga päev mitu tundi.”