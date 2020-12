Restoraniäri kukkumine teeb väiketootjad ettevaatlikuks

Tartu külje all Ilmatsalus asuva mikroürtide kasvataja Luxvegi jaoks oli suvi lootustandev, aga septembris tuli järsk langus, mis on jätkunud siiani ning mis jääb ettevõtte juhi Toomas Soopere hinnangul püsima märtsi lõpuni.

Kulud laes, tulud maas

„Meil on käimas aasta kõige suuremate kuludega kuud. Enamik restorane on löögi all, aga kodukokkade mahud on imepisikesed ning teekond nendeni konkurentsitihe ja aeganõudev,” selgitas ta. Läinudnädalase otsuse peale, et kõik toitlustuskohad peavad uksed sulgema hiljemalt kell 22, loobus mitu klienti tellimusest. Olukord on pehmelt öeldes kehv.