Teraviljakasvataja soovib külmakraadide jätkumist

Tänavune sügis annab Viljandi- ja Järvamaal teravilja kasvatavale Mägede OÜ juhile Raido Allsaarele lootust, et ees ootab hea aasta. Kuigi oktoober ja november olid soojad ja see kasvatas tema taliodra liiga suureks, loodab ta, et nüüd jätkub mõne külmakraadiga talveilm, kuni kevadeni välja.

Kui ei lähe päris nii, siis kõige hullem on põlde kattev paks lumekiht. See tähendaks põllumehele kohe päris halba. „Lume alla jäänud liiga suureks kasvanud talioder tähendab, et 90protsendilise tõenäosusega on sellel peal lumeseen ja siis pole kevadel vaatepilt meeldiv,” selgitas Allsaar.