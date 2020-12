Päikesejaamade ehitus kolib maalt linna

Valitsus ei soosi päikeseenergeetikat

Tööd on selles sektoris tegutsejail sel aastal olnud rohkem kui kunagi varem. Pigem kimbutab tööjõupuudus. Takistuseks on Meesaku sõnul nii valitsuse võõrtööjõudu vaenav poliitika kui ka segadus taastuvenergia toetustega. „Ühest küljest räägitakse palju süsinikuvabast majandusest ja taastuvenergia edendamise vajadusest, teiselt poolt aga ei võeta midagi sisulist ette,” möönis ta.

Ehkki Euroopa Liit on deklareerinud, et Euroopa majandus peab saama süsinikuneutraalseks aastaks 2050, jääb selle teostumine paljuski liikmesriikide endi korraldada. „Praegu tegeleb meie valitsus suures osas sellega, kuidas põlevkivisektorit iga hinna eest vägisi elus hoida, ehkki me kõik saame aru, et see hääbub pigem kiiremini kui aeglaselt. Samas takistab selline ühe suure turuosalise eelistamise poliitika taastuvenergia edendamist,” selgitas Meesak.