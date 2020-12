Belarussi traktorid ei ole kuhugi kadunud

Kuigi maailmas möllav koroona on toonud märkimisväärsed liikumispiirangud inimestele ja lisaks on Valgevenes pärast parlamendivalimisi rahutu olukord, siis Minski traktoritehase toodangut, ennekõike MTZ- ja Belaruss-tüüpi traktoreid Eestis müüva osaühingu Türi Bel-Est juhataja Indrek Rusi kinnitas, et tarned liiguvad tavapäraselt ja kõik, mis tellitud, on kohale jõudnud.

„Võin isegi öelda, et ei saa meie tellimuste liikumise osas kuidagi aru, et üldse midagi oleks maailmas teistmoodi,” märkis Rusi. „Kaubaautod Valgevene ja Eesti vahel liiguvad ning kõik traktorid ja varuosad on kohale jõudnud.”

Põllumeeste väärtushinnangud on aja jooksul muutunud, mistõttu kunagi kõrgelt hinnatud ja palju ostetud Belarussi müük on nüüdseks üsna tagasihoidlik. On põllumehi, enamasti väiksemat sorti talupidajaid ja vanema generatsiooni esindajaid, kes neid suhteliselt lihtsaid masinaid ostavad. Nooremad farmerid eelistavad pigem moodsamat lääne tehnikat.

Belarussi asemele on tulnud vahest hinnalt veelgi soodsamad Lõuna-Korea ja Hiina, aga ka Tšehhi ja Poola väiketraktorid. Lisaks on suured maailmanimega traktoritootjad rikastanud oma tooteportfelle Belarussiga samasse võimsusklassi liigituvate 80–130hobujõuliste farmi- ja põllutraktoritega.

Ometi on Belaruss Eesti põllumajanduses siiani laialt kasutuses. Maanteeameti registris on üle 6000 Belaruss-MTZi ja üle 4000 T-tüüpi traktori, mis ületab mitu korda läänemaise traktoripargi. See tähendab, et varuosi nõuavad põllumehed neile palju. Just tehnika hooldus ning varu- ja kuluosade müük on saanud Minski traktoritehase ametliku esindaja põhitegevuseks Eestis.