Kuidas talvel õues pesu kuivaks saada?

Olulisim tegur pesu kuivamisel on õhuniiskus, seetõttu alustan sellest. Õhus on alati veeauru, mida nimetatakse õhuniiskuseks. Selle väljendamiseks on mitu võimalust, kuid igapäevaelus ja suurema praktilise väärtusega on suhteline niiskus, seda väljendatakse protsentides.

Sellest järeldub, et talvel saab küll pesu kuivatada, aga madala temperatuuri tõttu võtab see kauem aega kui suvel päikeselise ja vähese niiskuse korral. Kui on miinuskraadid, siis märg pesu esialgu jäätub, moodustades tuule kaasabil huvitavaid kujundeid, kuid pesu see ei kahjusta. Seejärel algab jää aurumine ehk sublimatsioon ja see võtab kaua aega, isegi mitu päeva, enne kui pesu on täiesti kuivaks saanud. Kui on tuult ja päikest (nagu nädala esimeses pooles), võib saada hommikul õue riputatud pesu kuivaks paari miinuskraadi juures umbes ööpäevaga.