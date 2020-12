Välismaa lühiuudised

Leedus jõustusid karmimad koroonapiirangud

Leedus jõustusid eile karmimad piirangud, millega keelatakse rohkem kui kahe pere liikmete lähikontaktid, viiakse vanemad kooliõpilased distantsõppele ja nõutakse kaubanduskeskustelt klientide arvu rangemat kontrollimist. Leedu valitsus kiitis piirangumeetmete karmistamise heaks esmaspäeval. Keelatud on rohkem kui kahe pere liikmete lähikontaktid, välja arvatud vajaduse korral osutada abi või hoolitseda haigete eest. Keelatud on ka peod ja üritused avalikes ja eraruumides, kui neist võtavad osa enam kui kahe pere liikmed. Ka eraüritustel on lubatud osaleda maksimaalselt kümnel inimesel. Rendipindade kasutamine eraüritusteks on keelatud. Ostukeskuste, turgude ja nende parklate täitumus ei tohi ületada 20 protsenti. BNS