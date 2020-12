Tarmo Tüür: metsanduse arengukava vajab erapooletut ja avatud juhtimist

Esmaspäeval, 7. detsembril riigikogus rääkinud värske minister tõi välja hulga selle protsessi plusse ning miinusena selle, et «laiapõhjaline kaasamine ei ole toonud soovitud tulemust». Võib filosofeerida, kas tulemust mitte toonud protsess on vajalik ja sisukas või mitte. Ent omal grotesksel moel on ministri jutupunktidega riigikogu ette saatnud metsandusametnikud sellesse lausesse kirjutanud varjatult ühe MAKi peamise probleemi – ministeeriumi asekantsleri ja metsaosakonna eestvedamine jättis vägisi ja korduvalt mulje, et protsessi suunatakse ühe kindla, nende soovitud tulemuse poole.