Koalitsioonilepingus on punkt, et vähemalt 25 000 allkirjaga algatus peaks minema riigikogus hääletusele. Sotsiaalmeedias on kerge allkirju koguda, mis võib igale aktivistirühmale anda võimaluse riigikogu tööd mõjutada. Postimees küsis poliitikutelt ja kodanikuaktivistidelt, kuidas tuleks rahvaalgatusi reguleerida, et riigikogu ei muutuks veetšeks, samas ei jääks osalusdemokraatia sõnakõlksuks?