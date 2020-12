Ida-Virumaa läheb lukku ja koolid üle Eesti suletakse

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) ütles Postimehele, et kuna Ida-Virumaal on Eesti kõige suurem nakatumisprotsent, tuli võtta appi rangemad abinõud.

«Olen ise sellel nädalal külastanud Ida-Virumaa keskhaiglat ja Narva haiglat ning nad ütlesid mulle, et olukord on nende jaoks ääretult tõsine,» rääkis peaminister. Tema sõnul teeb asja keeruliseks see, et meditsiinisüsteem on ülekoormatud ja nüüd tuleb teha suuri pingutusi, et mingigi osa plaanilisest ravist avatuna hoida.