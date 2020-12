Vintsutusi näinud Keelatud linnal täitus 600 aastat

1406. aastal kerkima hakanud Keelatud linn on maailma suurim paleekompleks, mis võtab enda alla 72 hektarit. Põhjast lõunasse on selle pikkus 961 meetrit, idast läände 753 meetrit. Pärimuse järgi oli seal 9999 ruumi, kuid säilinud on 980 hoonet ja 8886 ruumi, mis annab alust arvata, et tegu on müüdiga.