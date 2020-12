Keskkonnaministeeriumi kavatsused uue arengukava koostamisel on olnud algusest lõpuni siirad ja lähtunud osapoolte soovidest kujundada metsanduse tulevikuvisioon võimalikult kaasavalt, avatult, tasakaalukalt ja ulatuslikult. On ilmne, et kui metsanduse kõikide huvide esindajad ühte ruumi tood, siis tekib palju erinevaid arvamusi sellest, kuidas ja kes protsessi peaks juhtima ning kelle poole metsanduse suunamine kaldu on.