Tallinna südalinna Maakri tänavale kerkiva Skyoni ärihoone ehitus on jõudnud maksimaalse kõrguseni, 95 meetrini. Kuigi see on mõne aasta jooksul piirkonnas juba teine kõrghoone, on Capital Milli juhi Igor Mölderi sõnul nõudlus kvaliteetse büroopinna järele suur vaatamata tihedale konkurentsile.