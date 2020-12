Lähenev pühadeperiood on organisatsioonides kokkuvõtete, tagasivaatamise, tähistamise ja üksteisega koosolemise aeg. See on ka aastast aastasse olnud traditsiooniline aastalõpupidustuste periood. On ju jõulupeod tihti ettevõtetes üks suuremaid ja oodatumaid üritusi, mis kogu ettevõtte kokku toob ja õlg-õla-tunnet luua aitab.