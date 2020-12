Eesti lühiuudised

Aasta pressisõber on Arkadi Popov

Eesti Meediaettevõtete Liidu liikmeskanalite peatoimetajad valisid eile liidu virtuaalsel aastakoosolekul 2020. aasta pressisõbraks terviseameti hädaolukorra endise meditsiinijuhi Arkadi Popovi (pildil). Peatoimetajad rõhutasid, et Popov oli tänavu nii riigis tervikuna, kohalikul tasandil kui ka venekeelses meediaruumis selge sõnumi tooja. Seda eriti just koroonakriisi lahvatamisel kevadel, mil valitsuse ja terviseameti ütlused olid tihti vasturääkivad. Pressivaenlast otsustasid meedialiidu liikmed juba teist aastat mitte valida, et mitte anda oma täiendavat panust negatiivsusele ja viha­kõnedele ühiskonnas. PM

Spordikorruptsiooni ennetaja sai auhinna

Eile rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval tunnustas Korruptsioonivaba Eesti ühing spordikorruptsiooni ennetajaid. 2020. aasta korruptsioonivastase teo pälvisid Remo Perli ja Eesti antidopingu ja spordi­eetika sihtasutus. «Sel aastal tunnustame neid, kes on Eesti korruptsioonivastases tegevuses edukalt tegelenud spordikorruptsiooni temaatikaga. Sport puudutab meid kõiki – et viimastel aastatel murdmaasuusatamise dopinguskandaalide tõttu kahjuks ka negatiivselt, on väga positiivne, et spordikorruptsiooni vastu nii innukalt tegutsetakse,» ütles ühingu juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus. PM

1680 eurot kätte sooviksid töötajad teenida oma praegusel ametikohal keskmiselt, mida on 61 eurot enam kui mullu, selgub Palga­info Agentuuri ja töö­portaal CVKeskus.ee uuringust.

Kaitseliitlased lähevad suvel Iraaki missioonile

Detsembri alguses alustas missioonieelset väljaõpet Kaitseliidu baasil moodustatav väekaitseüksus Estguard-4, juunis suundub üksus missioonile Iraaki. Kaitseliidu pressiesindaja sõnul alustas väljaõpet 40 inimest, neist suundub Iraaki 36 ja neli võitlejat jäävad reservi. Kõik väljaõpet alustanud võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed. Rühma koosseisus on seitse tegevväelast, neist neli teenivad Kaitseliidus. Üksuse võitlejad on pärit 12 Kaitseliidu malevast, kõige arvukamalt on esindatud Lääne malev. BNS

Loomakaitsjad tõkestavad kohtuga hundijahti