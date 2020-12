Andmekaitse inspektsioon käsib metsaandmed avalikustada

«Keskkonnaministeerium ja -agentuur väidavad, et Eesti metsas on kõik väga hästi ja juurdekasv ületab raiemahtu, aga reaalse väljaraiega võrreldes hindab SMI näiteks kuusikutes hektaritagavara, ja seega ka juurdekasvu, kuni 30 protsenti üle,» põhjendas andmenõuet Eesti püsimetsaühistu juht Mattias Luha, kelle vaide peale andmekaitseinspektsioon otsuse tegi. «Tahtsin, et spetsialistid ja teadlased saaksid andmeid kontrollida ja võrrelda – metsatööstus teab väga hästi, et tegelikkuses saab kuusikuid samas mahus raiuda vaid paar ja kaasikuid kuni kümme aastat.»