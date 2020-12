Eestis sõlmitud abielu maksis naisele Soomes töötushüvitise

«Ma olen aastast 2014 maksnud kõik oma maksud Soome,» on Põder jahmunud. Ta on kantud Soome elanike registrisse ning elab Soomes ka Eesti rahvastikuregistri andmetel. Kuid töötukassa spetsialistiga vesteldes kuulis naine, et talle äraütlemise puhul sai määravaks, et ta 2019. aastal Eestis abiellus. Kuna mees elab Eestis, jõudsid ametnikud järeldusele, et naise «huvide keskpunkt» on Soome asemel siiski Eestis ning et toetusi peaks talle maksma Eesti riik. «Abiellumine oli see süü,» ei leia Põder sõnu. Naise sõnul imestavad ka Soome töökaaslased, kuidas selline asi võimalik on.