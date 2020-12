Moodsad kingid, millega kindla peale pihta paned

Tellijale

Moekingitusi tasub teha. Jah, sa pead saaja peale pisut mõtlema, aga see tasub ära! Sinu kingitus pääseb talle õige ligidale ning saadab teda õnnestumise korral sind soojalt meelde tuletades päevast päeva. Ja usu – sugugi mitte iga rõiva kinkimine pole võrdselt keeruline.

Targa talupoja moesoovitus kõlab nii: eelista asja, mis pole ülearu kriitiline suurusnumbri suhtes ega ülearu kapriisne kandmisvõimaluste poolest. Mõni mõtleb nüüd turtsakalt, et selliseid moeasju pole ju olemaski! Kõik tekitavad vaid kehastressi ning kõlbavad kanda pelgalt galaõhtutel, mida praegu tikutulegagi taga otsides ei leia. Aga pole see olukord nii hull. Tasub vaid teada, kus need kõige kingisõbralikumad moeasjad end peidavad. Arteri valikust enamiku saab kätte kontaktivabalt ja veebipoe vahendusel.

Mammu Couture "Who's your Teddy?" pehmed puuvillased dressid armastajatele. Väike vigur koos sooja kallistusega. FOTO: Riina Vaikmaa

Kaisukarudressid

Kõige parem kingitus on see, millest kandja unistab. Ma ütlen, millest mina: «Mm, tahaks midagi sooja ja pehmet, millele supsti sisse pugeda ja end kamina ette kerra tõmmata.» Mehed mõistavad samuti mugavusest lugu pidada. Mammu Couture oli üks esimesi kodumaiseid moemärke, kes tabas ära, et ka mugavatele asjadele lisavad stiilipunktid sarmi. Mammu pehmete kampsikute ja dressikleitide kõrvale ilmusid sel sügisel kaisukarudressid naistele ja meestele. No kingipakki lausa loodud!

TUUB suudab olla nii glamuurne väike õhtukleit, seelik, pluus kui mistahes muu rõivas. Võid olla kindel, et selline mitmekülgne moekingitus saaja kappi vedelema ei jää. FOTO: Mardo Männimägi

Kantav komplimendimagnet

Mis te arvate, mida me meeste unistustes kanname? Ma ei arva, ma jätan meelde. Vaieldamatult õige enam komplimente korjav rõivas minu kapis on TUUB. See on kõik-ühes-rõivas: kleit, miniseelik, pliiatsseelik, topp ja mis iganes veel. Tuube leidub kolmes suuruses: Marilyn keskmisele naisele, Twiggy kleenukesele ja Rubens kurvikale. Miljonil moel kasutatav rõivas leiab kingisaaja kapis kindla peale rakendust ning lisapunktid tulevad nutika tuubikujulise pakendi eest – nimi peale ja asi ants.

Tanel Veenre kantavad lõuendid on kõige figuurisõbralikum asi Eesti kõrgmoes. Võid olla kindel kingisaaja vaimustuses. FOTO: Sander Ilvest

Voogavad kalliskivid