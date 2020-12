Mari-Vivian Ellam: ühtse Eesti kooli idee viib koolidest Koidula ja soodustab populismi

Viimastel aastatel on mitmed erakonnad arendanud mõtet vene koolide kaotamisest või ühtse Eesti kooli ideest. Paraku tundub mulle, et just rahvuslikult meelestatud erakonnad ei mõista, et tegemist võib olla surmahoobiga eesti noorte patriotismile, isamaa-armastusele ja rahvuslikule identiteedile. Sellise sammuga võiksime kaotada tohutult palju, et mitte öelda kõik.