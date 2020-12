Jüri Laurson: energiavarustuse kriis pole kadunud

Meedias on avalikustatud, et poliitikute tõttu, kes toetasid põlevkivist elektri tootmisel eraldunud kasvuhoonegaasi CO2 maksustamist kõrge maksuga, on meid tabanud energiajulgeolekukriis.

Eesti Energia leidis, et enam ei tasu amortiseerunuks tunnistatud Narva elektrijaamades põlevkivist elektrit toota. Auvere elektrijaam, kus elektrienergia tootmiseks kasutatakse põlevkivi ja biomassi, suudab katta ainult 25 protsenti elektrivajadusest, on olnud alalõpmata remondis. Samas on Elering olnud uhke, et Eesti elektritarbijatel pole vaja muretseda energiajulgeoleku pärast, kuna seda tagab ELi riikidega neli rahvusvahelist välisühendust, millest peaks piisama. Loodetakse, et ei juhtu olukordi, kus kõik ühendused korraga välja langevad.