Kui Sanna Marin eelmise aasta detsembris peaministriks sai, siis ütles EKRE juht Mart Helme, et Soomes on võimule saanud punased, kes «üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida» ja teha Soomest «europrovintsi». Ometi võiks Eesti valitsuse laenupoliitika kohta öelda täpselt sedasama, mis Soome valitsuse laenupoliitika kohta. Ka Eesti valitsus laenab, nagu homset ei tulekski.

Homme siiski tuleb. Kui mitte meile, siis meie lastele või vähemalt lapselastele. Keegi peab kunagi need kaks miljardit tagasi maksma. Eestis on töölkäivaid inimesi umbes 665 000, mis tähendab, et iga Eesti tööinimene justnagu laenaks järgmisel aastal 3000 eurot. Arvestades Eesti keskmise brutokuupalga suurust peaksid Eesti inimesed vähemalt kaks kuud töötama, et võetud laenu tagasi maksta.