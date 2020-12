Seegi erandpäev oli lõpule jõudmas

Et Kivirähk lavastas just selle näidendi oma esimese juubeli tähistamiseks, tundus üksjagu üllatav. Vaatama jõudsin viiruspiirangu tõttu hajutatud publikuga etendust, esimene vaatus möödus hõredate reaktsioonidega, saalis võis tunnetada jahedat jahmatust või äraootavat valvsust, et kuhu me õieti sattunud oleme. Vaheajal märkasin paari lahkujat. Teine vaatus oli aga hoopis vabam, kergem, naljakam, tekkis vahetum kontakt publikuga.