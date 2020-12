Mihkel Muti Uroboros, mis sabast ampsab

Mutt, kelle loomingule on algusest peale omane olnud vaimukas keel, mängib juba teose pealkirjast alates sõnadega. 38 aastaga on ennast rõngasse keeranud üks Uroboros, et ennast sabast ampsata. Tähendab hiired on küll asendunud mäkradega ja tuul hernestega, aga pealkirjas peituv sarnasus Muti esimese romaaniga ei saa olla juhuslik. Mida see Uroboros siis meile öelda tahab?