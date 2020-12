Kultuur lühidalt

Pühapäeval, 13. detsembril esietendub Eesti Draamateatris ­Dostojevski «Kuritöö ja karistus» Ene-Liis ­Semperi ja Tiit Ojasoo lavastuses. «Kuriteo? Missuguse kuriteo? See, et mina tapsin ilge, kahjuliku täi, liigkasuvõtja vanaeide, keda kellelegi vaja pole ja kelle tapmise eest nelikümmend pattu andeks antakse, kes imes vaestest elumahla, ning see peaks olema kuritegu?» prahvatab Raskolnikov. Intelligentsel, suure südame ja avara mõistusega tudengil on suured plaanid, mille teostamiseks sobib ka kahe inimese mõrv. Soov ennast kehtestada viib ta palavikuliste mõteteni, mis teda aina enam ja enam eksiteele kisuvad. Osades on Ursel Tilk, Hendrik Toompere, Priit Võigemast, Taavi Teplenkov, Hilje Murel, Marian Heinat, Uku Uusberg, Helena Lotman, Markus Luik.