Eesti lühiuudised

Karilaid ei toeta Põlluaasa soovi kodukorda muuta

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) ei toeta riigikogu esimehe Henn Põlluaasa (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) soovi muuta selleks, et hoida ära opositsiooni viivitustegevus abi­elureferendumi seadustamisel, riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Põlluaasa sõnul on mitu võimalust, kuidas kodu- ja töökorra seadust muuta. «Näiteks üks võimalus on panna obstruktsioonile teatud piirid, et kui palju on võimalik esitada destruktiivseid küsimusi, sisuta muudatusettepanekuid. Või piirata vaheaegade võtmise võimalust,» selgitas riigikogu esimees. Karilaid ütles, et tema hinnangul oleks mõistlik edasi liikuda kehtiva kodukorra tõlgendamise kaudu: «Ühetaolised muudatusettepanekud [tuleks] liita üheks ja tõlgendada, et tegemist on samasisuliste ettepanekutega.» ERR