Marko Asmer: on tähtis, et Red Bull otsustas Vipsi kasuks

Ringiaegadest ei saa aga lõplikke järeldus teha, sest Asmeri sõnul on igal meeskonnal oma programmid ja tegemised, millest ei peegeldu kogu tõde. «Testid on kenasti läinud. Katsetamiseks mõeldud päevade arv on limiteeritud ja programm, mis on vaja selle ajaga läbida, päris pikk. Neljapäeval oli Jüri aegade võrdluses päris ees ja ka võistlussimulatsioonid kulgesid väga hästi. Kokkuvõttes positiivne nädal,» ütles Asmer intervjuus Postimehele.