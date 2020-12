Loomingulise paari kodu saja-aastases puumajas

Pärast õpinguid Austrias Viini rakenduskunsti ülikoolis ja vahetusüliõpilase aastat USAs kodumaale naasnuna hakkas magistrikraadiga arhitekt Siim Tuksam endale sobivat elamist otsima. Viinis olid nad kaaslastega korteriotsinguid alustanud märksõnaga Altbau (vana ehitis), eeldades õdusa õhustikuga ehk suurte akende ja kõrgete lagedega ajaproovile vastu pidanud maja. «Kui ma Tallinnas üle oma praeguse kodu läve astusin, tajusin kohe, et mul on tohutult vedanud – ehkki üür oli tol hetkel minu hinnapiirist veidi üle –, ja lõime omanikuga käed,» meenutab Siim, kelle sõnul oli viis aastat tagasi (ja on ka praegu) ilusat, vana ja avarat üüri- või müügikorterit väga keeruline leida.