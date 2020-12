Viljandimaal toimetab haruldane lind

Külamees Viljar Lohu andis külalisest teada Sakala piltnikule, kes sõitis kohale ning jäädvustas linnu tegemisi. Mõni aeg varem olid tiivulist tuvastama tulnud ornitoloogid, aga just siis jättis too kohale ilmumata.

«See lind on kevadest saadik meil kodu ümber ringi kooserdanud. Tema ei ole meid häirinud ja meie ei ole teda häirinud,» rääkis Lohu. «Maja on metsa ääres, siin loomi ja linde ikka liigub. Ükspäev naine küsis minu käest, et huvitav, mis lind see niisugune on. Hakkasin guugeldama ja vaatasin, et oi, päris haruldane lind!»