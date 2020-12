Aamisepp: saabuval aastal saame vajadusel teha kaks korda rohkem koroonateste

SYNLABi laborites on olnud maruline aasta. Ettevõtte juhatuse esimehe Rainar Aamisepa sõnul on viimased üheksa kuud käinud töö kolmes vahetuses ja 24/7. Tehtud on üle kaheksa miljoni analüüsi, millest kümnendik on seotud koroonapandeemiaga. Tänavu on tulnud juurde palgata 40 protsenti uusi töötajaid ja laborifirma müügitulu paisub mullusega võrreldes ilmselt enam kui kaks korda. Mis õigupoolest toimub koroonarinde kaevikutes?