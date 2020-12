Tuumavool rabab kõrge hinnaga

Möödunud sajandi keskpaigas peeti tuumatehnoloogiat kauaoodatud läbimurdeks, mis tagaks inimkonnale odava ja piiramatu energia. Praegu annavad tuumajaamad kümme protsenti maailmas toodetavast elektrist ja on selge, et enam kui poole sajandi tagane unistus odavast uuest energiaallikast pole täitunud. Põhjus on lihtne: aatomituumade lõhustamise teel elektri tootmine on tehnoloogiliselt endiselt keeruline ja tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ka liiga kohmakas.