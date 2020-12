Puudega laste vanemad on jännis bürokraatiaga

Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) hinnangul on viimase kahe ja poole aasta jooksul puuetega laste arv Eestis kahanenud 13 000-lt 10 000-le. Seda aga statistiliselt, sest 3000 last pole imekombel tervenenud. Kui puudega laste vanemate sõnul on põhjus selles, et sotsiaalkindlustusamet on muutnud puude määramise metoodikat, siis sotsiaalkindlustusameti kinnitusel on meetod sama, kuid hindamine on muutunud varasemast täpsemaks.