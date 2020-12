Veiko Berendsen: aparatšiku elutunne külvab mürgiseemneid

1993 sai Rober Fogel Nobeli preemia majanduses andmete alusel tehtud modelleerimise eest, kuivõrd majanduslikult kasulik orjandus oli ja milline oli raudteede mõju majandusele. Ta leidis, et raudteedeta oleks areng olnud sama, sest kanalite süsteem oleks sama välja teinud. See käsitlus on rohkem mudel kui seletus. Asi ei paku ainult ajaloolist huvi! Kuigi lõplikult ei ole Bideni võitu veel vormistatud, võib juba ennustada, et raamatuid, mis juhtunuks, kui oleks võitnud Trump, kirjutatakse hulgi. Ei jäeta esitamata ka teooriat, et Trumpi võidu taga oli vandenõu, ja ka Bideni võidu taga. Ja sealt edasi läheb jutt kiiresti sellele, kes siis tegi esimese tiivalöögi. See on kommunistide retoorika sõnastamine ökoloogia terminites. Uuritakse algpõhjust, kuidas sädemest tõusis leek. Kontrafaktiline ajalugu on viis, kuidas esitada põhjus-tagajärg-seost köitvalt, modelleerides tagajärgi. Mida rohkem on meil andmeid, seda suurem on kiusatus faktidega manipuleerida.