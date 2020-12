Tehnika lühiuudised

SpaceX: Starshipi plahvatus ei olnud ebaõnnestumine

Kolmapäeval toimus kosmoselaeva Starship esimene kõrglend. Elon Muski ettevõtte kavandatud ja ehitatud kosmosesõiduki katseseeria algas juba eelmisel aastal 150 meetri kõrguste «hüpetega». Nüüd ­lendas laev enam kui 10 kilomeetri kõrgusele. Videosalvestusest oli näha, et rakettmootori kuumus süütas korraks ka raketi alaosa siseküljel olevad komponendid. Starshipi omapära on selle kanderakettide korduvkasutus. Maandudes laev plahvatas ja purunes. Starshipi komponendid on ainulaadsel viisil toodetud roostevabast terasest. Ettevõtte sõnul ei käsitle nad plahvatusega lõppenud katsetust ebaõnnestumisena, sest vead ilmnesid alles lõpus. Jaapani moetööstuse miljardär Yusaku Maezawa on esimene erareisija Starshipil, mis lendab 2023. aastal ümber Kuu. Eesti juurtega Steve Jürvetson on vahendanud Elon Muski veendumust, et 2035. aastal viivad tuhanded Starshipi laevad miljoneid inimesi Marsile, sealsesse ise toime tulevasse asumisse. New Atlas