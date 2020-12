PPA kriisireserv hakkab formeeruma

Selleks on valitsus järgmise aasta riigieelarves raha eraldanud. «Nelja aasta perspektiivis, kui maksimumvariante kasutada, oleks meil vajadus arvestuslikult 18–20-miljonilise eelarve järele, kuid 2021. aastaks on vahendeid selleks, et see reserv luua ja politsei- ja piirivalveameti kriisivalmiduseks panustada kaks miljonit eurot,» rääkis siseministeeriumi sisekaitse ja kriisivalmiduse nõunik Toomas Malva, kelle sõnul on põhikulu reservi varustus ja väljaõpe.