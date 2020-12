Taasvabanenud Eesti kuulsaim modell etendab juba kolmandas suures ekraanitöös Hollywoodi staari Nicole Kidmani asendamatut abilist. Neid filmitähti on teisigi, kes teda enda kõrvale vajanud. Aga ta on ka ise mitme linaloo väntamisega kätt proovinud, koguni auhindu võitnud. Sellegipoolest tuleb välja, et hoolimata rohkest välisest glamuurist pole kõik läinud alati nii, nagu ta sisimas väga on soovinud.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Eha Urbsalu osutab Floridas West Palm Beachis elutoa suurest aknast välja – milline vaade! Kõrghoone ülakorruselt on päikselise ilmaga näha allpool laiumas Worthi järve laguun, selle vastaskaldal, kitsal maaribal, president Donald Trumpi residents Mar-a-Lago ning siis silmapiirini sillerdav Atlandi ookean.

Sügisel, pärast koroonakriisi taaspuhkemist, sõitis suve lõpul mehele läinud Urbsalu (49) koos finantsalal tegutseva abikaasa Davidiga New Yorgist minema. «New York on tõesti alla käinud,» räägib Urbsalu. «Elasime seal ilusas kortermajas väikese pargi kõrval, kus nüüd elavad igasugused kodutud, süstlad vedelevad igal pool. Linnapea lubas New Yorgis kodutud headesse rajoonidesse tasuta hotellidesse, mis tähendab, et enamik kolib ära, kuhu aga saab. Mis omakorda tähendab, et järgmisel aastal New Yorgis makse enam eriti ei laeku, seega läheb elu aina hullemaks. Sanitaarvaldkonnast juba võeti miljonid ära – nagunii oli prügi palju, nüüd tuleb seda veel juurde. Politseilt võeti ka raha ära – iga päev loed, et keegi lükkas jälle kellegi metroorongi ette või keegi pussitas. Kriminaalsus on lihtsalt kohutav.»

Kuid ega Urbsalu soojas Floridas suvita. Ta on käima lükanud äri, mis, nagu ta loodab, aitab leevendada miljonite naiste igavest isiklikku probleemi.

*

KATKEND INTERVJUUST

Nii et see on õige, mida räägitakse ahistamise kohta Hollywoodis?

Võib-olla on asi MeToo liikumisega muutunud. Aga 25 aastat tagasi oli nii – täielikult ja pidevalt. Mäletan, et võtsin kõneterapeudiga tunde ja läksin siis proovi. Sain peaaegu finaalnäitlejate hulka. Mind kutsuti viimasena ette, kell kuus, enne seda, kui uksed kinni pannakse. Tegin siis oma näitlemist, kui mingi produtsent ütles, et ta nagu ei tunne seda päriselt, et ma peaks riidest lahti võtma ja siis tegema. Mõtlesin, et kui mu roll peaks olema aknast alla hüppamine, kas peaks siis tõesti aknast välja hüppama ja ennast ära tapma, et ta usuks. Muidugi ma toda rolli ei saanud...

Kuigi mõned rollikesed siin-seal sain, olin õnnetu ja meeleheitel, lisaks tundeline ja noor, nii et ostsin pileti ja sõitsin koju ema juurde. Lennukiga tagasiteel kohtasin valet inimest valel ajal. Olin nõrk. Too inimene rääkis mulle, et Hollywood on bullshit, jama, ma peaks sealt ära tulema. Mulle tundus, et tal on õigus: jätsin kogu selle asja ja valisin muu tee. Läksin õppima.

Väga palju on naisi, kes mingil hetkel kohtavad mingit meest, kes ütleb, et sa oled nii tark, nii eriline, kes ajab sulle kärbseid pähe – kõike seda, mida tahad kuulda. Arvad, et oled leidnud oma elu armastuse; ja pead selle nimel oma karjääri jätma. Kes ei jätaks suure armastuse nimel karjääri?! Siis lähedki paar aastat vales suunas.