Suur D. Jaapani kastikas Isuzu D-Max: tööloom rokib uues kuues

Tellijale

YouTube’ist D-Maxi videot vaadates on pilt selge: see on maailma kõige ägedam ja lõbusam kastikas üldse. Võtke kas või see mööda ehitusplatsi kimamine klipi alguses. Ilma naljata! Andke mulle üks D-Max ja ma tulen päevapealt teile ehitusele tööle! Ehk ainult Ken Block oleks suutnud pooleliolevast hoonest ja ehitusmaterjalidest kirglikuma video välja sõita.

Aga tõesti, miks mitte kastikaga Ken Block – drifti superstaar, kelle iga uus video kõikvõimalike ja ilmvõimatute objektide vahel hullamisest oli mõned head aastad tagasi absoluutselt vältimatu vaatamine. D-Max kui korralik pikap, ajab külje ette küll! Peab siiski märkima, et kirjeldatud SinuToru rokivideo on filmitud D-Maxiga, mille kapoti all on kolmeliitriline diiselmootor, millel rohkem võimekust kui minu proovisõiduki 1,9-liitrisel diiseljõuallikal.

Euroopa ei saa rangete CO2 saastenormide tõttu kunagi kolmeliitrilist, aga siin-seal on avaldatud mõtet, et Isuzu leiab võimaluse praegusele 163 hobujõule ja 360 njuutonmeetrile veidi võimsust ja pöördemomenti lisaks kruttida. Kindlasti aitaks see rivaalidele – Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara – paremini vastu saada.

Uhiuus D-Max on esimene Isuzu ja Mazda koostöö. Isuzu on ammuilma tuntud kui võimekas diiselmootorite arendaja ja tootja. Ta on küll teinud mõned eksirännakud sõiduautode turule (vaata lisalugu), kuid Isuzu leib ja leivakõrvane on kastiautod, kerg- ja tavaveokid, bussid, tööstuslikud diiselmootorid. Mitte kuigi palju peenutsemist, ruulib robustsus ja põhimõte, et töö saaks tehtud.