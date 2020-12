Koroonapandeemiast tingitud stressikäsitlus siinses ühiskonnas meenutab sünnipäevadel mängitud telefonimängu: liini alguses sosistati, et inimesed tunduvad pandeemia keskmes väga suures pinges olevat, misjärel hakkas igaüks vastavalt oma mõistmisele, siinkohal ka valdkonnale, seda edasi kandma. Praegu lähtuvad ametid stressi ja elanikkonna toetamise hindamisel juba omaenda andmetest ning üldpilti «mille põhjal me stressis oleme?» ei osata näha.

Vaimset tervist kasutatakse kaardina vaidlustes erinevate koroonapiirangute üle. Kas saata koolid koduõppele? Kas panna veel mõni tegevus käsukorras kinni või teha lahti? Kas korraldada rohkem jumalateenistusi? Öeldakse, et inimesed on stressis, ent kust see väide üldse pärineb?