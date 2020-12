Vikerkaar loeb. Suitsupuud kureerimas

Imelik küll, aga on olnud aegu ja inimesi, kellele Eesti on tähendanud peaasjalikult luulet. Kuigi seda tunnet pole praegu kerge saavutada, ei pruugi see jäädavalt kadunud olla. On ju luulesse investeeritud nii palju emotsionaalset, intellektuaalset ja keelelist energiat. Samas on see investeering jäänud eesti vaimu raamidesse ning kannatab kõikidest vaimutööstuse harudest kõige vähem eksporti.