Aja auk. Rahvapoeet

Kuna popkultuur on seotud ka mahtudega, tasub mainida, et luulekogu on eri tõlgetes müüdud üle miljoni eksemplari. Menu on mõistetav ja Ferlinghettit on nimetatud ka rahvapoeediks.

«Luule peaks olema igaühele, mitte ainult vähestele intellektuaalidele,» on ta arvanud ja see on suur samm kellegi jaoks, kelle noorpõlve iidoliks oli T. S. Eliot. Poliitiliselt on ta samuti olnud aktiivne, pidades end küll anarhistiks, kuid leides, et selleks peaksid inimesed pühakud olema, et anarhism võiks praktilises mõttes toimida.