Nädala plaat. sinine kaarleek metsa kohal

Eesti muusikaauhindade galal aasta elektroonikaalbumi tiitliga pärjatud Bert Prikenfeld, artistinimega Bert On Beats avaldas uue albumi «Nine». FOTO: Peeter Viisimaa

Bert On Beats pakub oma kargel kauamängival «Nine» nii puhast ja siravat modulaarsündi-techno’t, et see võtab elektroonikaentusiastidel silmad kirka läikega särama ja südame hästiõlitatud masinana põksuma sõltumata sellest, millises maailma nurgas ta parasjagu asetsema ei juhtuks.