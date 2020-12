EKP oli ikka üks isevärki partei – sinna ei kuulunud mitte ainukestki liiget, kõik kommunistid olid NLKP liikmed, neid oli tipmisel hetkel ENSVs üle saja tuhande. Niisugune oli Nõukogude absurdne tegelikkus, ent järelikult tuleb seda mõnevõrra tontlikku fenomeni võtta tõsiselt, sellele kuulus võim meie isamaal. Ja on hea, et EKP lahkamine jätkub. Mati Grafi hiljuti ilmunud «Rahvuskommunistid» annab sellele tõhusat lisa, suurimat, mida siiani on pakutud. Raamat on sündinud koostöös Enn-Arno Sillariga, kes teenis väga kõrgetes parteiametites – NLKP Keskkomitee instruktor, EKP Tartu ja Tallinna linnakomitee I sekretär, EKP KK I sekretär, NLKP KK poliitbüroo liige, viimastel kohtadel juba siis, kui parteil ei olnud enam niisugust positsiooni nagu varem.