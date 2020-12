Tööpataljon kui ajastu lühikokkuvõte

Tellijale

«Tööpataljon» on eelnevast üsnagi iseseisev, selle lugemiseks pole vaja ülejäänud romaanitsükli sündmusi ja kogu Suside perekonnalugu tunda. (Muide, juba neljaköitelise koondväljaande juurde oleks ära kulunud Suside sugupuu skeem!) Erinevalt kõigist varasematest osadest (või tuleks öelda: jõgiromaani põhiosadest?) on see isikuromaan.

Ka varasemates jagudes juhtus, et keskenduti rohkem või vähem mõnele konkreetsele tegelasele, kuid kõrvuti sellega anti ka ülevaade kogu suguvõsa tegemisest. «Tööpatal­joni» peategelane on Palanumäe patriarhi Hendrik Susi poeg Lembit, Saksa sõjaväes teeninud poiss, kes jõudis sealt koju ning keda ootas kohe pärast lippude vahetust ees ühine saatus paljude eakaaslastega: värbamine Nõukogude väkke. «Õelate lambis» katkes Lembitu liin sellega, et ta asus koos teistega Tartu jaamas rongile; siinne algab sõduriks võetute päralejõudmisega Tallinna.