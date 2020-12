Kas päris viimane või siiski mitte? Singer Vingeri värskest plaadist räägivad Hardi Volmer ja Roald Jürlau

Arter võttis keerulisel viiruseajal eraldi ühendus Singer Vingeri nimelise fenomeni kahe käilakujuga – enamiku laulude esitaja Hardi Volmeri ning enamiku lugude autori Roald Jürlauga . Et rääkida värskest üllitisest. «Oleme fännidele ja muidu huvilistele andnud lubadusi – juba millalgi 90ndatel –, et igal kümnendil tuleme plaadiga välja. Teeme vahepeal loodud lugudest kokkuvõtte ehk n-ö dekaadi aruande plaadi näol,» ütleb legendaarse bändi eluaegne solist Volmer. «Enam-vähem oleme suutnud ka sõna pidada. Tõsi, minu arvestuse järgi sai juba neli-viis aastat tagasi veksel välja käidud, et nüüd see plaat tuleb. Aga noh, ju tulivad asjad vahele – igasugused ootamatud ja vahel ka oodatud olukorrad. Nagu elus ikka.»

Volmer: Viimane sellepärast, et ei ole ju mõtet rohkem teha. Esiteks, kui hakkame tänasest järgnevat kümnendit edasi lugema, siis… kas me kümne aasta pärast enam eluski oleme? Hästi, võib-olla Allahi abiga oleme elus – aga kui elujõulised? Kui väga me siis viitsime plaaditäit uusi lugusid tegema asuda?

Jürlau: Mina pole küll öelnud, et see on viimane. Ja kas polnud nii, et juba see eelmine, 2012. aastal ilmunud plaat ei pidanud viimane olema, aga, näe, tuli veel. Eks sellega on vast ikka nii, et kui vaim peale tuleb, siis teed. Ei saa ju välistada, et mõne aasta pärast jälle uusi mõtteid tekib. Pigem sobiks siin öelda: «Never say never.»