Juurikas. Eesti toetab elu Marsil

Lihtsatel marslastel on avardunud meelelahutamise ja puhkamise võimalused. Asutatud on hulganisti rahvateatreid, tegutsevad spordiseltsid ja pasunakoorid. Rikkalikumaks on läinud Marsi Tarbijate Kooperatiivi poodide kaubavalik, kus lisaks alkoholile ja tarbekaupadele müüakse vinüülplaate, lauamänge ja kosmeetikat.