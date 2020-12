Metsaisad võluvad tülitsevad klassikaaslased ühtseks tiimiks

«Asi algas sellest, et meie vanemad pojad käisid ühes klassis,» rääkis Vernik. «Viiendas klassis põrkusid neli-viis poistegruppi, tüdrukud keerasid sinna veel «paleemänge» juurde ja mõni nimetas klassi kooli kõige hullemaks. Kevadist ekskursiooni plaanides pakkus klassijuhataja muuseumi või Livu veeparki, kui Viljar hõikas: võib-olla peaks nendega hoopis metsa minema?» Üllatuslikult olid vanemad nõus.

«Hakatuseks tegime laste jaoks kõik ära, isegi võileivad,» mainis Vernik. «Panime lõkke põlema, organiseerisime mänge,» lisas Viljar Lillmaa. «Kui olime õhtul aidanud lastel telgid püsti, lasime lõdvaks – päev on tehtud! Siis aga tuli üks tüdruk ja ütles: «Teil oli seal kirjas, et õhtuooteks on kolm võileiba ja küpsis ja tee. Ma sõin kaks võileiba ära, võtaksin nüüd selle kolmanda ka! Ja tee ka, palun, roheline, kui sobib.» Mõlemad jäid tegemata, aga õppetunni saime – viimane kord, kui SELLIST matka teeme!»