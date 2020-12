Silotehnoloogist koroonaanalüütik soovitab kõigil tube niisutada

"Tuleks uurida, kui õigustatud on õhuniiskuse tõstmise soovitamata jätmine, kui on suurepäraselt teada, et madal õhuniiskus soodustab hingamisteede viirushaigusi," usub Kaur Parve. FOTO: Kaur Parve

Ingliskeelses maailmas räägitakse vahel sellest, et keegi vaatab maailma «oma silotorni otsast». Kui info ettevõtte eri osakondade vahel üldse ei liigu, võib rääkida seal valitsevast «silomentaliteedist». Kuid Kaur Parve, kelle tööks on suviti nõustada Eesti ja Läti põllumehi silo valmistamisega kaasnevate riskide maandamise osas, on alates koroonakriisi algusest näinud vaeva sellega, et värsked ideed leviks. Tema peamiseks väiteks on: kuiv õhk kahjustab hingamisteid ning aitab kaasa viiruse levikule.