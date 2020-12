Panniga, turu tagant

Lasnamäe plikana teadsin juba nõukaajal turu nurga taga mõnda putkat, kust sai Korea kraami. Vürtsikas porgandisalat, krõbedaks praetud kanakoivad ja kimchi maitsesid mulle juba koolilapsena. Kuid siis tuli hulk muid maitseid vahele, salateid ja sushi’sid ja mida kõike sai mugitud. Mõte heast tulisest Korea-kärakast tekitab aga siiani sulnist nostalgiat. Tahaks.

Hanköögi menüü pole pikk, see on koos piltidega seinal. Toekad kõhutäied kana ja sealiha sõpradele eri mekiga pirakate portsjonitena, saateks riis ja värske kraam.

«Vastab täpselt mehe ootustele, kes tahab korralikku kõhutäit,» arvab mu kaaslane. Esmakordsete külalistena uurime, kas eine oleks paras ühele või kahele.

...tärklisevalge, läbipaistmatu värk siriseb klaasi. Kui korralikult ei loksuta, saad esmalt kasemahla ja lõpetuseks klimbisuppi.

Piltide ja pannidega menüü pole pikk. FOTO: Kristina Herodes

«Võtke ikka näo peale üks, muidu jääb väheks,» soovitab blond teenindaja. Hiljem selgub, et meie puhul piisanuks toitvast pannitäiest vabalt ka kahele – kõike on külluses! Ning menüüs kujutatud pannid polegi kunstipärane kapriis – just panni peal kõik toidud lauda tuuaksegi. Maitsed on lihtsad, kuid nii pagana hästi paigas, et heal meelega sööme end kõrvadeni täis. Ülesöömine on väärt ninaesise korral ju puhas mõnu.

Krõbedaks praetud kanakoivad riisi ja kapsaga. FOTO: Kristina Herodes

Noppeid menüüst Galbi Dosirak (kana tšilli ja juustuga) 8.50 Bibimbob (sealihaga või taimetoit) 6 erot Kimchi 2 eurot Makgeolli, Korea riisivein, 750 ml 12 eurot

Kimchi salat on õnnetuseks nii imemaitsev, et olen poole sellest suure isuga nahka pannud enne kui tuleb meelde pilti teha. FOTO: Kristina Herodes

Koroonaaja kodusus lehvib linnas ning enamikus paigus on kundesid hõredalt või sootuks mitte. Siinne väike söögisaal on täis. «Meil on hästi palju püsikliente,» selgitab tütarlaps leti taga. «Ma juba nägupidi tean neid. Kes korra satub, see tavaliselt jääbki käima.»

Kui toidud laual, ilmub köögiuste tagant nähtavale Korea päritolu kokaisand, naeratab laialt ja kummardab. Vööni! Ma pole iial kohanud kaasmaalast, kes sama sügava kummardusega nii muuseas hakkama saaks.

Roa kõrvale saab valida midagi Coca-Cola jookidest või ka autentseid Korea rüüpeid. Mina võtan lahjemat sorti riisiveini. Selline tärklisevalge, läbipaistmatu värk siriseb klaasi. Kui korralikult ei loksuta, saad esmalt kasemahla ja lõpetuseks klimbisuppi. Maitsel pole vigagi!

Korea riisivein, mis loksutades muutub piimjaks. FOTO: Kristina Herodes

Kimchi on väga profilt tehtud, ei liiga tuline ega hapu, täpselt paras.

Road valisime soovituse järgi, et andke kõige populaarsemad. «No kui tšilli meeldib, siis kõik meeldib,» naeratab teenindaja elukogenult. Nii ongi. Lauast tõustes on tunne, nagu tuleks jõululaua ülesöömingult. Aga mitte siiski sama laisk, vürts hoiab vitaalsena. Selle korraliku kütuse peal rügame kuus tundi, gaas põhjas – teeme poole ööni remonti ja see tundub puhas lust.