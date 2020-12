Paavo Järvi: Beethoveni muusikas pole valet

Tellijale

Beethoveni eluajal toimus midagi sarnast, mida meie poliitikas praegu tunnetame. Midagi hakkas talle vastu, ta ütles, et pagan, nii ei saa olla, ning siis ta komponeeris oma teosed. Ta oli üks esimesi heliloojaid, kes tegi poliitilisi avaldusi.

Klassikaline muusika on inimkonna ajaloo üleskirjutamine muusikalises vormis ning see vorm võib olla täpsem ja arusaadavam kui sõnaline, sest muusikat ei saa võtta ajuga, muusikat tuleb kuulata ning see peab sind tundma panema. Beethoven on väga täpselt pannud kirja murrangulise perioodi, ärkamisaja, kui muutus suhtumine võimu ja kui hakati mõtlema igaühe õiguste peale, väärtustele ning mis on õige ja vale.

Ja kui sa räägid olulistest ja õigetest asjadest, nagu südametunnistusest ja väärtustest inimeste elus, siis su looming ei vanane. Arvan, et see on põhjus, miks Beethoven on täna populaarne ja sama tähtis kui oma eluajal – sest ta kirjutas võrdsusest ja vabadusest, mis on meilegi olulised.