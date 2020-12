Tõnu Esko: Geenivaramu potentsiaali teostamiseks on vaja koostööd erasektoriga

Võib julgelt väita, et geenivaramu juhtimisel jõudsalt personaalmeditsiini eesmärgi poole liikuv Eesti kuulub juba praegu kümne parima tervishoiu digivõimekusega riigi hulka maailmas. Mis on aga puudu sellest, et Eesti oleks maailmas number üks ja suudaksime neid teadmisi tervishoius rakendada?